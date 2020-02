Mais de 20 identificados pelos insultos racistas a Marega

O processo de identificação dos adeptos do V. Guimarães relacionados com o caso Marega está prestes a ser concluído. De acordo com fonte da Direção Nacional da PSP, citada pelo ‘Jornal Económico’, o levantamento de suspeitos será "em breve" transmitido ao Ministério Público, assim como à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).





Pese embora não haja confirmação oficial do número de adeptos já identificados, o total já deverá ultrapassar as duas dezenas. Os infratores incorrem em crimes relacionados com o racismo, cuja moldura penal oscila entre os seis meses a cinco anos de pena de prisão, assim como o pagamento de multas entre os 1.000 e os 10.000 euros.