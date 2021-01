Mais dois casos de Covid-19 no FC Porto: Fábio Vieira e Carraça também infetados

Além de Manafá, também Carraça e Fábio Vieira estão infetados com covid-19 .





As infeções deixam naturalmente os responsáveis do FC Porto em alerta face ao surgimento de um eventual surto de infeções no seio do plantel, isto com dois clássicos para disputar nas próximas duas semanas. Tendo em conta os critérios de alta clínica – 10 dias de isolamento – definidos para infetados assintomáticos, como é o caso de Manafá, este falhará a partida de hoje com o Famalicão; a visita ao Nacional, na terça-feira, para a Taça de Portugal; e a receção ao Benfica, de dia 15, para o campeonato nacional. Seguir-se-á a participação do FC Porto na final four da Allianz Cup, com o jogo diante do Sporting agendado para dia 19.Recorde-se que o treinador de guarda-redes, Diamantino Figueiredo, também já esteve infetado com Covid-19.