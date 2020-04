«Mais um título internacional»: A 'farpa' de Francisco J. Marques ao Benfica

Francisco J. Marques reagiu à reportagem do 'New York Times' relacionada com a polémica nomeação do juiz Paulo Registo, confesso adepto do Benfica, para o julgamento do processo de Rui Pinto no âmbito do Football Leaks.





Mais um título internacional. Eis como o benfiquistão é visto pelo melhor jornal do mundo. Com tentáculos, claro pic.twitter.com/vqKrBJAs8a — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) April 22, 2020

E o diretor de comunicação do FC Porto não perdeu a oportunidade de lançar uma 'farpa' ao emblema encarnado. "Mais um título internacional. Eis como o benfiquistão é visto pelo melhor jornal do mundo. Com tentáculos, claro", escreveu Francisco J. Marques no Twitter, acompanhando a publicação com uma parte da reportagem do jornal norte-americano.