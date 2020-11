Malang Sarr: «Agora temos boas hipóteses de passar»

Malang Sarr mostrou-se satisfeito após o triunfo (0-2) do FC Porto em Marselha, que deixa os dragões a um ponto do apuramento para os 'oitavos' da Liga dos Campeões.



"Foi uma vitória muito boa para nós. O Marselha é uma equipa muito boa e os primeiros 20 minutos foram difíceis. No entanto, mantivemo-nos unidos e encontrámos a solução para conseguirmos a vitória", afirmou o defesa na reação à partida.



Contas do grupo





"É uma vitória importante e sabemos que agora temos boas hipóteses de passar. Conseguimos fechar a nossa baliza e agora podemos encarar os dois jogos difíceis que faltam."