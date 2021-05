Malang Sarr "agradecido para sempre" por ter jogado no FC Porto

Malang Sarr deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do FC Porto, onde manifestou o seu orgulho por ter representado o clube, bem como desejou os maiores êxitos aos colegas com quem partilhou o balneário durante esta época desportiva.





"Estou orgulhoso por poder dizer que joguei neste grande clube, estou agradecido para sempre por esta oportunidade. Quero agradecer aos adeptos pela forma como me receberam e pelo apoio durante toda a época, e a toda a gente que trabalha no clube. Desejo tudo de bom aos meus companheiros para o futuro", escreveu o defesa, no Instragram, ele que ficou de fora das opções de António Folha na equipa do FC Porto B, ao contrário do que aconteceu nos últimos jogos.O central, de 22 anos, que esteve cedido pelo Chelsea, fez 19 encontros pela formação principal dos dragões e oito ao serviço da equipa B, tendo marcado um golo em cada.