Malang Sarr 'cedido' ao FC Porto B

Depois de Romário Baró e Evanilson, mais dois jogadores cedidos à equipa B para o jogo desta segunda-feira frente ao Mafra, encontro da 26.ª jornada da Liga Sabseg (17 horas): Malang Sarr e Carraça são opção para António Folha.





Destaque para o central francês, emprestado pelo Chelsea, que tem sido opção de Sérgio Conceição em vários encontros da equipa principal. Já o lateral direito nunca tinha jogado na B e vai ocupar a vaga disponível para jogadores acima dos 23 anos.Baró e Evanilson repetem a titularidade.Depois do triunfo frente ao Sp. Covilhã, Rodrigo Conceição sublinhou a importância de os dragões darem seguimento à boa fase e ao esforço coletivo para garantir a manutenção na 2.ª Liga. "Queremos consolidar este momento com mais uma vitória e continuar no caminho dos bons resultados", disse.No Mafra, de realçar o regresso de Kaká após uma ausência de cinco jogos. Okitokandjo também está de volta às opções.