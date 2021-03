Malang Sarr sai ileso de acidente de viação

Malang Sarr saiu ileso de um acidente de viação ocorrido depois do treino do FC Porto, esta quarta-feira. O central perdeu o controlo do veículo e acabou por embater contra um poste, numa zona a sensivelmente 100 metros do centro de treinos dos dragões.





A dianteira do Mercedes acabou por ficar visivelmente danificada mas os mecanismos de segurança do carro foram acionados, protegendo o futebolista de qualquer lesão.A informação inicial indicava que Moussa Marega também seguia no carro mas o avançado apenas apareceu no local depois.