Malang Sarr entusiasmado na chegada ao FC Porto: «É o melhor clube de Portugal»

Malang Sarr foi esta terça-feira oficializado como reforço do FC Porto por empréstimo válido por uma temporada do Chelsea.





Em declarações ao sítio oficial do clube, o defesa-central francês de 20 anos disse estar "orgulhoso" por rumar ao emblema da cidade Invicta, afirmando estar "muito orgulhoso" pela oportunidade dada pela equipa orientada por Sérgio Conceição."O FC Porto é o melhor clube de Portugal, é um clube muito grande com jogadores talentosos e uma história que, para mim, é muito importante. Conheço essa história, é um clube orgulhoso dela e é isso que eu espero encontrar, uma equipa que luta e com uma boa mentalidade. Estou muito entusiasmado. Era uma oportunidade que procurava, por isso estou agradecido e feliz por estar aqui. Sinto-me preparado para começar a ajudar a equipa a atingir os objetivos", começou por referir o defesa-central."O FC Porto é o melhor clube de Portugal, é um clube muito grande com jogadores talentosos e uma história que, para mim, é muito importante. Conheço essa história, é um clube orgulhoso dela e é isso que eu espero encontrar, uma equipa que luta e com uma boa mentalidade.""Vou dar o meu melhor e ajudar os meus colegas a melhorarem também. Tentarei ser o melhor companheiro de equipa possível e ajudar a equipa a ganhar títulos.Sou um jogador de equipa, só me interessa o coletivo e os meus colegas.""Sei que o FC Porto é um clube ambicioso e também vim por isso. Estou ansioso pela competitividade, pelos grandes jogos, pela Liga dos Campeões e por ajudar o clube e a equipa a ganhar outro campeonato.""Os adeptos do FC Porto são muito bons. Eu sei que eles têm ajudado a equipa tanto quanto possível e que querem voltar aos estádios o mais rapidamente possível. Mas, para já, sei que vão continuar a apoiar-nos para nos ajudar a chegar onde queremos", concluiu.