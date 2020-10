Malang Sarr treina pela primeira vez com o FC Porto

O futebolista francês Malang Sarr, reforço do FC Porto, por empréstimo do Chelsea, foi a grande novidade na sessão desta quarta-feira de treino dos dragões, um dia após o anúncio da sua chegada.

O defesa central francês, de 21 anos, trabalhou pela primeira vez com o plantel treinado por Sérgio Conceição, numa sessão que contou também com o avançado Evanilson, proveniente do Fluminense e que ainda não se estreou, devido a lesão.

Outra novidade no treino, que teve várias ausências devido aos compromissos das seleções, foi a do guarda-redes Ricardo Silva, jogador da equipa B.

Pepe e Sérgio Oliveira (Portugal), Diogo Costa, Diogo Leite e Fábio Vieira (sub-21 de Portugal), Francisco Meixedo (sub-20 de Portugal), Zaidu (Nigéria), Loum (Senegal), Taremi (Irão), Corona (México), Nanu (Guiné-Bissau) e Marko Grujic (Sérvia) estão ao serviço das respetivas seleções.

De fora, mas devido a lesão, continuam o guarda-redes Marchesín (ginásio e tratamento), Marcano (tratamento e ginásio) e Mbaye (tratamento).

Na quinta-feira, a equipa volta a treinar no centro de estágios do Olival, a partir das 10:30.

O próximo jogo do FC Porto está agendado para o fim de semana de 17 e 18 de outubro, ainda sem data definida, numa visita ao Sporting, a contar para a quarta jornada da I Liga, dias antes de visitar o Manchester City, em 21, para a Liga dos Campeões.