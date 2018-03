Os jogos do FC Porto são sempre alvo atenção de emissários das grandes equipas europeias pois, como se sabe, tem ativos cobiçados. Ontem não foi exceção. Nas bancadas do Capital do Móvel estiveram presentes 19 clubes, sendo que o nome do Man. United foi aquele que mais se destacou. De resto, de realçar ainda a presença da Real Sociedad e Sp. Gijón, de Espanha, e da Atalanta e Génova, de Itália. A nível nacional, compareceram, entre outros, Sp. Braga e V. Guimarães.Quem também esteve nas bancadas foi Pinto da Costa, que assistiu ao jogo na tribuna e viajou com a comitiva de autocarro.