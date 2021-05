Manafá ajuda família carenciada

Manafá voltou a brilhar fora das quatro linhas, desta feita ao ajudar uma família carenciada. O lateral-direito doou bens alimentares a uma família com quatro crianças, ajudando a encher a dispensa.





Esta não é a primeira vez que o jogador do FC Porto. Já há uns meses, Manafá tinha pago o aniversário a duas irmãs que lutam contra o cancro. , Tiago Velho, que mediou esta entrega de bens, explicou o procedimento. "O Manafá está sempre disposto a ajudar. Corta-lhe o coração ver estas coisas. Há abertura total. É muito humilde e é um exemplo para todos", apontou o técnico do Bougadense, conhecido no mundo do futebol também por se associar a causas solidárias.