Manafá: «Com Sérgio Conceição aprendi a ser mais rigoroso e a ter mentalidade ganhadora»

Wilson Manafá tem sido aposta recorrente na equipa do FC Porto e esta temporada já cumpriu 39 enocntros oficiais. Em entrevista à revista 'Dragões', o lateral luso-guineense admite que cresceu muito a trabalhar com Sérgio Conceição em termos táticos mas sobretudo mentais e recorda a chegada ao clube em janeiro de 2019.





"[Com Sérgio Conceição] aprendi a ser mais rigoroso, com mais mentalidade ganhadora, porque aqui tem que se ter mentalidade ganhadora. Caso contrário, não dá para trabalhar com ele. É óbvio que lhe vou estar sempre agradecido por me transmitir essa ambição de querer ganhhar títulos, de querer jogar mais jogos e querer ser maior ainda", revela o jogador de 25 anos."Só depois de ter a certeza que vinha para cá é que me caiu a ficha. Muita gente já dizia 'tu vais para lá, tu vais para lá', mas eu não sabia de nada ainda. E pronto, depois acabei por vir."

"Pergunta sempre como é que está a família. Está sempre a perguntar 'Como é que está o teu pai? Já foste visitá-lo?'. Mas é assim com toda a gente. Gosta de saber como é que estamos fora daqui. Se temos algum problema, ou não, com a família, se está tudo bem com eles. Isso também é muito importante, porque nós também precisamos do exterior para estarmos bem mentalmente, para chegarmos aqui e trabalharmos como deve ser."