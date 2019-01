Manafá e a chegada ao Dragão: «É um marco muito grande na minha carreira»

Wilson Manafá foi confirmado como reforço do FC Porto , esta segunda-feira, e já falou como jogador dos dragões, assumindo estar muito satisfeito com a mudança para o emblema azul e branco."Este é um marco muito grande na minha carreira, o FC Porto é um excelente clube, um clube com ambições muito grandes. Estou muito feliz", disse o ex-Portimonense.Extremo de raíz, Manafá foi adaptado a lateral-esquerdo na formação algarvia, pelo que considera a polivalência uma das suas características principais."Sou um jogador rápido, que chega bem à linha de fundo, que ataca bem. Comecei por jogar como extremo e um extremo habitua-se a jogar sempre de um lado e do outro. Depois, foi o treinador António Folha que me adaptou a lateral esquerdo no Portimonense e as coisas foram evoluindo. Tanto posso jogar no lado direito como no lado esquerdo", apontou, deixando desejos para o futuro e para o imediato."A adaptação está a ser boa, receberam-me muito bem. É tudo gente boa. Agora, quero ser campeão, quero vencer já a Taça da Liga", concluiu.