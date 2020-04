Manafá: «Estamos onde merecemos estar»

Manafá marcou recentemente o seu primeiro golo com a camisola do FC Porto e foi logo um golo que permitiu aos dragões iniciarem a vitória frente ao Santa Clara, num jogo que concedeu a reviravolta no campeonato e entregou o 1.º lugar aos dragões.





Um lance de "inspiração" que o lateral explicou, em declarações à FC Porto TV, já depois de ter relembrado um quase golo de antologia frente ao Sp. Braga. "Toda a formação joguei mais à frente, era mais ofensivo e gostava muito de driblar os adversários com velocidade. Lembro-me desse lance contra o Sp. Braga, no qual fintei muitos adversários e só tive azar de o adversário ter cortado a bola. Acho que foi uma jogada bonita. O golo com o Santa Clara... fazer golo é único e eu já andava á procura do golo há algum tempo. Não aparecia, apareceu nesse jogo, numa fase importante. Foi a virada de 2.º para 1.º lugar e foi um momento feliz. Estamos onde merecemos estar. Na altura um jogador só quer dar o melhor seguimento à bola. Foi um momento de inspiração. Arrisquei, fiz a tabela e fui feliz", lembrou o defesa, que garantiu também estar sempre à procura de evoluir."Tenho realizado muitos jogos, tenho tentado sempre, quando sou chamado, ajudar a equipa da melhor forma. Dou o meu melhor, com muita concorrência. O Corona, o Alex, são belíssimos jogadores e damo-nos muito bem pessoalmente. Tento sempre dar o máximo, nos treinos tento melhorar para corresponder. Estou feliz com a temporada, com os jogos que tenho realizado e quero continuar assim. Agora a trabalhar noutras condições, mas sempre a pensar no regresso à competição", sublinhou.