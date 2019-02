Manafá garante alternativa a Jorge

Para a iminente saída de Jorge muito contribuiu a chegada de Manafá à Invicta no recente mercado de inverno. O lateral português, de 24 anos, é destro e joga preferencialmente pelo lado direito, no entanto tem rotinas a atuar no corredor oposto, nomeadamente ao serviço do seu ex-clube, o Portimonense.

Com Alex Telles a ser dono e senhor do posto de defesa-esquerdo, Sérgio Conceição poderá socorrer-se de Manafá em caso de necessidade ou por mera opção de gestão de esforço do brasileiro. De notar que, para o lado direito, o técnico conta, além do português, com Maxi Pereira e João Pedro, isto sem esquecer que já promoveu também as adaptações de Éder Militão e Corona ao posto.

Por fim, e voltando ao flanco esquerdo, Sérgio Conceição conta também com a polivalência de Mbemba para, em caso de necessidade, cobrir aquele corredor do sector recuado. Tendo esta variedade de soluções para os flancos defensivos, mais facilmente se percebe a decisão dos responsáveis portistas em deixar de contar com o contributo de Jorge no imediato.