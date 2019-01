Manafá lançado pela primeira vez

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

O dia de ontem foi especial para Manafá pela estreia absoluta com a camisola do FC Porto. O defesa, de 24 anos, chegou proveniente do Portimonense nesta janela de transferências e foi lançado por Sérgio Conceição já no decorrer da 2ª parte do jogo com o Belenenses, para substituir Éder Militão no lado direito da defesa. O jogador esteve apenas 10 minutos em campo, mas ainda a tempo de integrar algumas jogadas ofensivas, demonstrando já estar entrosado com o sistema tático da equipa. A estreia de Manafá esteve para acontecer na final da Allianz Cup e chegou mesmo a estar na zona de substituição, só que o golo de Fernando levou Sérgio Conceição a mudar os planos e apostou em Danilo Pereira.