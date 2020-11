Manafá: «Marcar cedo e não sofrer foi importante»

Manafá comentou a vitória do FC Porto esta terça-feira diante o Marselha, na 3.ª jornada da liga dos Campeões, num jogo disputado no Dragão (3-0).





"Vitória importante como todas as outras. Queremos fazer o maior número de pontos para ir aos oitavos e acho que foi um grande passo nesse sentido", afirmou o defesa português."Abrir o marcador cedo e não sofrer foi importante", sublinhou, destacando ainda o penálti desperdiçado pelo Marselha."Em função do contexto do grupo vamos a França para ganhar de novo e arrumar definitivamente com as contas", referiu ainda.