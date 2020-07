Manafá: «O meu primeiro sonho é ser campeão aqui no FC Porto»

Aos 25 anos Manafá atravessa um dos melhores momentos da carreira e garante que quer muito sagrar-se campeão nacional ao serviço do FC Porto, depois de na temporada passada ter ficado muito próximo de concretizar esse objetivo.





"O primeiro sonho que eu tenho é ser campeão aqui. Já no ano passado me custou muito, era um título que eu queria muito. Já fui campeão da 2.ª Liga e gostava muito de ganhar este campeonato com o FC Porto, porque acho que era muito importante para mim. Para mim e para todos", afirma o lateral em entrevista à revista 'Dragões'.De resto, na opinião do luso-guineense, "a ambição de ser campeão" é o que melhor define o significado de representar o FC Porto. "Este é um clube ganhador, que gosta de ganhar todos os troféus, ós temos de ter sempre essa mentalidade forte e eu acho que é assim que tem de ser", sustenta."Foi muito difícil, porque nós gostamos sempre de ganhar. Depois, quando as coisas correm mal, temos de arranjar forças em algum lado. E foi o que fizemos. Estivemos sempre concentrados na esperança de que íamos dar a volta, até que demos. Agora estamos em primeiro e queremos continuar até ao final do campeonato.""Agora gosto mais de jogar do lado esquerdo, porque comecei assim em Portimão, e como também jogava a extremo esquerdo, acho que é mais fácil para mim vir para dentro, para fora e fazer esse tipo de movimentos. Adaptei-me bem a defesa esquerdo quando estava no Portimonense e é uma posição em que me sinto bem."

Ídolo de infância



"Gostava muito do Didier Drogba. Quando era criança gostava muito dele e de fazer golos. Não tem nada a ver com a minha posição, mas é um jogador de quem sempre gostei muito e continuo a gostar".