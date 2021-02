Manafá: «Sofremos dois golos por falhas de concentração»

Manafá falou em "falhas de concentração" para justificar o empate do FC Porto no terreno do Sp. Braga (2-2), depois de os dragões terem estado a ganhar por dois golos.

"É complicado falar sobre o resultado. Tínhamos o jogo controlado e sofremos dois golos devido a falhas de concentração. Estávamos bem, mas são coisas que acontecem. Temos de melhorar e ainda há muito campeonato. Claro que é frustrante, foram dois momentos de desconcentração. O Sp. Braga começou a forçar o jogo por fora e acabámos por sofrer. Estamos muito frustrados. Há muito campeonato, começou agora a segunda volta. Vamos à luta como nos caracteriza", disse o lateral à Sport TV.