Manafá: «Tínhamos a lição bem estudada e as coisas acabaram por correr na perfeição»

Wilson Manafá, lateral do FC Porto, admitiu que a entrada forte dos azuis e brancos frente ao Famalicão acabou por ser fundamental para que o encontro se desenrolasse de forma mais favorável para os dragões."Entrámos muito fortes, sabíamos que o Famalicão estava numa boa fase. Demonstrámos que somos uma verdadeira equipa. Tínhamos a lição bem estudada e as coisas acabaram por correr na perfeição", admitiu o defesa de 25 anos.Manafá que aos 78 minutos viria a ser substituído para dar lugar ao brasileiro Alex Telles. No momento da substituição, o lateral dos azuis e brancos recebeu uma ovação dos adeptos que preencheram as bancadas do Estádio do Dragão. "Todos os jogadores gostam de ter o estádio cheio e os adeptos a apoiar. O facto de o jogo ter ficado 3-0 tornou a noite ainda melhor", finalizou.