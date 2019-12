Manafá: «Tivemos sorte por marcar na primeira parte»

Tal como Pepe Diogo Leite , Manafá reconheceu que a segunda parte diante do Santa Clara se tornou um complicado exercício perante o estado do relvado do Dragão, sendo que, na sua ótica, os dragões acabaram por ter sorte ao marcar na primeira metade."Na primeira parte praticámos um bom futebol, mas, devido ao clima, a segunda parte foi mais difícil. Tivemos sorte por marcar na primeira parte. Dificuldades por jogar num relvado tão pesado como o da segunda parte. Na segunda parte só queríamos tirar a bola da nossa zona, mas o que interessa é que conseguimos avançar na Taça, prova que é um dos nossos objetivos", começou por dizer, à RTP.Fico muito contente pelo Nakajima, já o acompanho desde o anterior clube. A adaptação dele está ser boa, mesmo não falando português. Fala inglês e todos tentam ajudá-lo."