Manafá viveu noite cheia de emoções

Wilson Manafá viveu uma noite de emoções fortes em Ponta Delgada, positivas e outras que chegaram a ser negativas, durante breves instantes. Já lá vamos.

Ordenando os factos cronologicamente, Manafá começou por ter algumas ações precipitadas na fase inicial da partida, mas conseguiu desenhar uma jogada que o próprio concluiu com eficácia, aos 37’. Foi o primeiro golo de Manafá na presente temporada, efusivamente festejado. Correu até à linha lateral, pediu a bola a um apanha-bolas e colocou-a dentro da camisola – dedicatória especial, por certo. De pronto, foi engolido pelos restantes colegas nos festejos.

Ainda antes do intervalo, Manafá recebeu ordem de expulsão, por infração sobre o médio Costinha, do Santa Clara. Carlos Xistra foi lesto em puxar o cartão vermelho do bolso, aos 43’. No minuto seguinte foi consultar as imagens do vídeo-árbitro, após alerta de António Nobre, e mudou o vermelho para amarelo. O Santa Clara protestou, o próprio Sérgio Conceição também pediu explicações a Xistra, mas certo é que Manafá prosseguiu o jogo e deste não se irá esquecer.