Manchester City também estará de olho em Alex Telles

Alex Telles continua a somar pretendentes e agora é o Manchester City que se perfila como mais um candidato à aquisição do lateral-esquerdo do FC Porto. Segundo o jornal 'Marca', o emblema inglês estará agradado com a época do defesa, estando disposto a desembolsar um valor a rondar os 30 milhões de euros.





Alex Telles, recorde-se, tem também sido colocado na mira de Chelsea e PSG, sendo, por essa razão, um dos ativos do FC Porto que mais tem agitado o mercado.