Manchester United avaliou Militão

O Man. United cumpriu o plano de observação previsto e esteve no Dragão a reunir elementos para reforçar o seu material de avaliação de Éder Militão. Note-se que José Mourinho tem o brasileiro como alvo para reforçar o eixo da defesa na próxima época.Os red devils destacaram-se, mas a legião de ‘espiões’ foi de elevada craveira, com os ingleses em especial destaque, dado que Manchester City, Liverpool, Leicester, Everton, Newcastle, Crystal Palace e Bournemouth também se fizeram representar. Da Alemanha, compatriotas do Schalke 04, estiveram na Invicta emissários do Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, para além dos italianos da Juventus e do Atalanta, e dos franceses de Monaco e Lyon.O Boavista enviou um observador ao Dragão que tirou notas para o dérbi de domingo, no Bessa. Para além dos axadrezados, o outro clube português que marcou presença foi o Feirense.