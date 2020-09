Manchester United enfrenta dilema por causa de Alex Telles

O Manchester United permanece como o principal interessado em Alex Telles mas, de acordo com a imprensa inglesa, o gigante de Old Trafford atravessa um dilema relativamente à contratação do lateral-esquerdo do FC Porto. Mais concretamente em relação ao timing, pois o internacional brasileiro poderá assinar em janeiro por quem quiser a custo zero - isto, obviamente, caso não renove pelos dragões.





Segundo Kaveh Solhekol, da 'Sky Sports' o United acredita que poderá garantir já Alex Telles por 25 milhões de euros mas balança ainda entre a hipótese de avançar neste mercado ou aguardar mais uns meses. "Têm de ter cuidado com o pagam agora pois podem tê-lo de borla em junho próximo", referiu esta terça-feira o jornalista.Juventus e Paris SG foram outros dos interessados mas, nesta fase, são os red devils quem lideram a corrida.