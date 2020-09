Manchester United faz oferta de 15 M€ por Alex Telles

O Manchester United já fez chegar ao FC Porto uma proposta formal a rondar os 15 milhões de euros pela contratação imediata de Alex Telles, noticiou ao final da noite de ontem o ‘The Guardian’. De acordo com a informação veiculada, os red devils confiam que o negócio irá concretizar-se por um valor próximo daquela fasquia, pese embora a SAD azul e branca queira receber 20 milhões de euros. O facto de o brasileiro terminar contrato no final da presente temporada e o atual mercado de transferências encerrar no dia 6 sustentam a confiança inglesa.