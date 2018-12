Manchester United tirou notas com Militão na agenda

Foram 14 os clubes que enviaram emissários ao Estádio do Dragão para observar o jogo entre FC Porto e Rio Ave numa tarde de grande ambiente.Entre a legião estrangeira, vai o natural destaque para o Manchester United, que, segundo a imprensa inglesa, vai seguindo a trajetória do central Éder Militão, prosseguindo as observações em constância ao defesa dos dragões e que já tinham tido outros exemplos recentes, como sucedeu no triunfo no Estádio do Bessa e ante o Portimonense.Na Invicta estiveram ainda observadores do Tottenham, Monaco, Lyon, Montpellier, Deportivo da Corunha, Osasuna, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Basileia e MOL Vidi, sendo que da 1ª Liga portuguesa estiveram V. Guimarães, Chaves e Portimonense.Refira-se que o Estádio do Dragão registou ontem a maior enchente da época, com 48.208 espectadores nas bancadas.