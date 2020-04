Maniche: a "personagem" Carlos Alberto e uma Champions mal festejada no FC Porto

Em mais uma iniciativa da FC Porto TV nesta altura de isolamento social, Maniche e Domingos Paciência debruçaram-se sobre as respetivas passagens pelos dragões. O médio recordou histórias das campanhas europeias do FC Porto de 2002/03 e 2003/04, nas quais conquistou uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões.





Sobre a 'felicidade' do FC Porto ter encontrado o Monaco na final da Champions, Maniche recordou que se tratava de uma "grande equipa, com Giuly, Rothen, Morientes e outras estrelas", que tinha "eliminado o Chelsea e o Real Madrid nas meias e nos quartos-de-final". "Um dos episódios que me lembro é o Pedro Mendes, a um minuto do fim, a comentar em campo... 'Este jogo nunca mais acaba?' A vontade de conquistar o troféu era tal... Mas nunca pensámos que o jogo estava ganho à partida por se tratar do Monaco, isso não. Pouco a pouco fomos ganhando confiança e o golo do Carlos Alberto surgiu no momento certo", referiu o antigo médio.Sobre o brasileiro, Maniche recordou um potencial fora de série... que José Mourinho quis endurecer. "Era uma personagem, muito engraçado... E ao mesmo tempo era um craque. Quando ele chegou o Mourinho dizia ao Jorge Costa para lhe dar porrada, mas ele era tão forte fisicamente que nem se mexia. Tinha muita personalidade, muita qualidade, via-se que ia chegar longe… Só não chegou onde poderia ter chegado por culpa própria. Era um craque muito acima da média", concretizou.Sobre as conquistas coletivas desses anos, Maniche admitiu que a final de Sevilha acabou por ter um sabor extra. "Só tivemos a perceção do que conquistámos quando acabámos a carreira. Ganhámos estes títulos tão rapidamente, tão próximos, que nem tivemos a oportunidade de festejar como deve ser. Festejámos muito mais a Taça UEFA do que a Champions. Talvez por ser o primeiro grande troféu… Muitos de nós não tinham ainda ganho nada. Falo por mim, pelo Paulo Ferreira, Nuno Valente, Derlei… Quem tinha ganho era o Jorge Costa, o Baía… O próprio Mourinho não tinha ganho nada também. A Champions foi o acumular da confiança que tínhamos em nós próprios e não saboreamos tanto como a Taça UEFA. Se nos mantivéssemos mais dois ou três anos seríamos um caso sério de conquista de títulos no futebol europeu", concluiu.