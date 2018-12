Maniche e Vítor Baía recordam conquista da Taça Intercontinental

O FC Porto comemora, esta quarta-feira, os 14 anos da conquista da segunda Taça Intercontinental da sua história, que resultou de uma vitória nos penáltis diante do Once Caldas, num jogo realizado na cidade japonesa de Yokohama, a 12 de dezembro de 2004.Para assinalar a data, o Museu do FC Porto recebeu Vítor Baía e Maniche que, em conjunto, se debruçaram sobre alguns episódios peculiares dessa final, a começar pela má disposição de que o guarda-redes foi vítima e que motivou a sua substituição."Comecei a sentir muita dificuldade em respirar e incómodo a nível peitoral. Quando o doutor Nélson Puga verificou que eu tinha arritmias, achou que eu deveria sair, contra a minha vontade. Foi o maior susto da minha vida. Só no hospital, quando estava a fazer os exames, ainda sob efeito da medicação, e vi o doutor aos saltos é que deduzi que tínhamos ganho", começou por confessar o próprio Baía ao site oficial do FC Porto, apontando que este foi um título "muito importante" e que lhe permitiu "fechar com chave de ouro um percurso bonito a nível internacional".Por sua vez, Maniche foi na altura eleito o melhor campo, um feito que, admite, foi uma grande honra. "Ter sido o homem do jogo deixou-me obviamente feliz, independentemente de o Pedro Emanuel me ter ‘safado’. Foi merecido porque fizemos um jogo muito bom e até nos anularam um golo limpo. Rematámos muitas vezes perante uma equipa muito defensiva e guerreira. Estou bastante orgulhoso por ser campeão do mundo de clubes, é algo que poucos jogadores podem conseguir", frisou, garantindo que esta conquista foi uma das razões que fez com que a passagem pelos dragões fosse a "fase mais feliz" da sua carreira.