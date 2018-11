Maniche revela 'guerra' histórica com João Pinto

No âmbito dos festejos do 15º aniversário do Estádio do Dragão, o FC Porto divulgou ontem nas redes sociais uma entrevista a Maniche, marcador do primeiro golo no recinto em jogos oficiais (vitória por 2-1 sobre a U. Leiria, em fevereiro de 2004). Feliz por ter voltado a um relvado do qual guarda "grandes memórias", o antigo médio revelou a picardia que, naqueles anos, manteve com o mais mítico dos capitães portistas."Tive grandes ‘guerras’ com o João Pinto, quando ele fazia parte da equipa técnica, pois eu dizia que a equipa de 2004 era muito melhor do que a de 1987, que eles só davam porrada e nós jogávamos à bola... Tudo num espírito de brincadeira, claro. Ficámos todos na história do FC Porto", disse.