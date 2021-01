Manuel Serrão "desiludido": «Custa-me dizer, mas o Benfica foi melhor»

FC Porto e Benfica empataram a 1 golo no Dragão, mantendo-se os quatro pontos de distância para o Sporting. Record ouviu conhecidos adeptos do FC Porto sobre o jogo.





Nuno Encarnação, gestor

"Estou muito desiludido com o resultado. O FC Porto era favorito depois da vitória para a Supertaça, mas não ganhou e não mereceu ganhar. Já estava maldisposto e por não ter merecido, ainda fiquei pior. Custa-me dizer, mas o Benfica foi melhor.""Foi um jogo muito disputado. O FC Porto acusou o desgaste físico do jogo da Taça de Portugal. Tentou acreditar sempre até ao fim e, mesmo a jogar com 10, tentou chegar à vitória. É um resultado justo pelo que as equipas fizeram, mas fiquei com pena por não chegar ao 2-1.""Foram duas equipas equilibradas a jogarem taco a taco. O resultado acabou por ser previsível, com muitos falhanços na frente por parte do Marega, mas para mim isso é previsível. O Benfica também falhou na frente. A jogar com menos um, o Porto segurou-se e o empate é justo."