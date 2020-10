Manuel Serrão e a derrota do FC Porto frente ao Marítimo: «Até aos 7 pontos estou descansado»

O Marítimo impôs sábado a primeira derrota ao campeão FC Porto na edição 2020/21 da Liga NOS, em pleno Dragão, por 3-2, num jogo da terceira jornada em que Alex Teles desperdiçou um penálti. A formação insular esteve sempre em vantagem, conseguindo o que nunca fizera nas 40 visitas anteriores aos portistas para o campeonato, graças aos tentos de Rodrigo Pinho, uma das figuras do encontro, com um 'bis', aos 24 e 52 minutos, e de Nanú, já nos descontos, aos 90+4. Os golos do FC Porto foram anotados por Pepe e Otávio, aos 42 e 90+9 minutos, respetivamente.





Com este resultado, o Marítimo igualou os seis pontos do FC Porto, numa classificação por agora liderada pelo Santa Clara, com sete. O Benfica pode isolar-se na frente do campeonato, caso vença o Farense, no domingo.“Esta derrota pode-se explicar pela falta de inspiração dos avançados do FC Porto e por um guarda-redes do Marítimo muito inspirado. Demos a 1ª parte de avanço e não podemos perder em casa. Agora veremos se demos avanço ao Benfica. Até aos sete pontos estou descansado.”

“Trata-se de uma derrota útil, convém que apareça para que os jogadores desçam à terra. É importante que se jogue o jogo todo e não só a 2ª parte. Os jogadores do FC Porto foram sombras de si próprios na 1ª parte. Jogou-se em desespero na parte final. Não vai ser ganhar sempre 5-0...”



Fernando Rocha, humorista

“Até podiam dar mais meia hora que o guarda-redes ia defender tudo! A muralha da China que foi a defesa do Marítimo também foi fantástica, mas o mérito é todo do guarda-redes! O FC Porto não jogou mal, mas a finalização, verdade seja dita, foi miserável...”