Manuel Serrão e o caso Marega: «Benfica tem passado o tempo a inventar...»

Manuel Serrão e Cândido Costa foram ouvidos por Record a propósito da reintegração de Marega e ambos concordam com a decisão."O jogador terá reconhecido que teve um mau comportamento, levou uma penalização, pediu desculpa pelo que fez, pelo que agora só temos de avançar. Agrada-me que este caso tenha tido um final feliz. A propósito do aproveitamento que um rival fez desta situação, o que temos visto é que o Benfica tem passado o tempo a levantar suspeições e a inventar coisas e esta alegada instabilidade no FC Porto foi mais uma história inventada. Como o FC Porto vai ter agora dois jogos em casa e depois vem a paragem do campeonato, julguei que a reintegração ficasse para depois, mas ainda bem que aconteceu agora. Colocando muitas aspas, o Marega pode ser visto como um reforço...""Parece-me bem que o Marega tenha sido reintegrado no plantel. O jogador já percebeu que o FC Porto está acima de tudo, é maior do que qualquer individualidade, e esse é um princípio que o Sérgio Conceição não abdica em defesa do grupo. O FC Porto está sempre em primeiro lugar. O Marega possui características que são únicas no futebol português, como a profundidade que dá à equipa, e dentro disso vejo com bons olhos o seu regresso. Como adepto do FC Porto avalio este caso de dois prismas distintos: por um lado gostava que os jogadores tivessem maior gratidão com o clube, mas por outro consigo compreender alguém que quer cumprir os seus sonhos. O importante é que tudo acabou bem." *