Mar azul contagia Fábio Silva

Apoio não faltou ao FC Porto, que ontem viu os seus adeptos darem nova prova de força no Estádio Municipal de Portimão, pintando de azul e branco boa parte do recinto. Uma demonstração de apoio, com os habituais cânticos à mistura, que não passou despercebida a Fábio Silva. O jovem jogador, de 17 anos, estava sentado no banco de suplentes, a equipa portista vencia, por 2-0, e, à passagem do minuto 60, foi visível na transmissão televisiva um momento curioso em que Fábio Silva até cantava, timidamente, o cântico que naquela altura era entoado.

O avançado foi lançado em jogo por Sérgio Conceição nos instantes finais e, após o fecho da partida, juntou-se ao grupo nos aplausos aos adeptos presentes em Portimão. Mais tarde, recorreu à sua conta de Instagram para enaltecer a crença portista, mesmo após a reação algarvia. "Acreditar até ao fim. Dragões juntos", escreveu Fábio Silva, que não tinha sido opção nas últimas duas jornadas.