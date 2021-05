Mar azul vai do Porto até Lisboa

Os adeptos do FC Porto, com a claque Super Dragões a dar o mote, preparam-se para formar um mar de apoio à equipa de Sérgio Conceição, tanto no Porto como em Lisboa. Os apoiantes portistas foram ‘convocados’ para estarem amanhã, pelas 16 horas, no Estádio do Dragão, de onde a equipa sairá, e mais tarde, pelas 19 horas, em Lisboa, na unidade hoteleira onde ficará até ao clássico.