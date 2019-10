Marcano: «Aqui a exigência é sempre ganhar todos os jogos»

Marcano foi a voz da exigência que impera no balneário do FC Porto. Entre elogios a Pepe e uma referência ao belo registo defensivo dos dragões, o defesa espanhol mostrou-se confiante para o jogo de amanhã, frente ao Rangers."Uma boa equipa, coesa, agressiva, que ganha muitos duelos e segundas bolas. Tem um jog direto, jogadores que podem fazer a diferença no ataque, como Morelos, Defoe... É uma boa equipa"."As coisas que temos de corrigir já fizemos nos treinos e balneário. Não te posso dizer mais. Temos sempre de corrigir, inclusive quando as coisas correm bem"."Tenho de lhe dar (a Pepe) uma palavra de agradecimento, é dos melhores profissionais com quem trabalhei"."Quando não sofremos golos é meio caminho andado. Sete jogos sem sofrer é importante para toda a equipa. Todos os jogadores ajudam na fase defensiva e isso é importante"."Neste clube a exigência é sempre ganhar todos os jogos. Amanhã é mais um que temos de ganhar e estamos focados nisso""Não olhamos para o jogo do próximo fim de semana, apenas para o de amanhã, que é o mais importante".