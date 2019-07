Marcano atrasado para a segunda parte

Causou estranheza no Estádio do Dragão a forma como arrancou a segunda parte do encontro. O FC Porto reentrou em cena com dez unidades em campo, pois estava a faltar o defesa-central Marcano, que voltou do balneário alguns minutos depois do recomeço.Na fase final do primeiro tempo, o jogador espanhol chocou acidentalmente, mas de forma algo dura, com um adversário. Um choque de cabeça com cabeça que deixou ambos deitados no relvado. Marcano até deitou sangue da cabeça, que foi prontamente ligada pelo departamento médico do FC Porto. Esse tratamento teve seguimento no balneário, durante o intervalo, e foi pouco depois que surgiu esta situação pouco comum.O árbitro Artur Soares Dias apitou para o reinício do jogo, tendo feito um gesto a indicar que Marcano entraria depois. Sérgio Conceição, de regresso do balneário já com o jogo em andamento, pediu explicações ao 4º árbitro e ao próprio juiz da AF Porto. Depois mandou aquecer Diogo Leite. Ora, Marcano regressou ao relvado para a segunda parte com um atraso de quase 3 minutos.O reforço do FC Porto acabou por manter-se em cena até perto do apito final. Foi substituído aos 83’, quando Conceição também retirou Pepe e Alex Telles.