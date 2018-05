Iván Marcano foi esta quarta-feira oficializado como reforço da AS Roma e aproveitou para deixar uma mensagem de agradecimento ao FC Porto pelos quatro anos passados no Dragão. Um balanço que considerou claramente positivo mas salientando que o ciclo chegou ao fim

"Quatro anos de experiência foram os suficientes para ter a certeza de que a minha decisão de vir para o FC Porto foi a melhor decisão que poderia ter tomado naquele momento da minha carreira. Vivemos bons e maus momentos, mas sempre com o orgulho de saber que demos 100%. Fecha-se um ciclo da minha vida com a convicção de que é o momento oportuno, deixamos a equipa onde ela merece estar", começou por dizer o central espanhol, num texto publicado pelo FC Porto no seu Facebook.





Do staff aos antigos colegas, passando pelas várias equipas técnicas, adeptos e o próprio clube, com especial destaque para Pinto da Costa, Marcano não esqueceu ninguém na hora do adeus.

"Em primeiro lugar, gostava de agradecer aos meus colegas de luta, apenas nós sabemos o que nos custou sermos campeões, a união foi a nossa imagem de marca. Obrigado ao staff do clube, por me terem aturado, não tenho um feitio fácil e deram-me mais do que precisava. A todas as equipas técnicas pela confiança depositada em mim. Quando cheguei deram-me um bom conselho: 'Deves sair do Olival cada dia melhor do que entraste' e vocês ajudaram-me a alcançá-lo. Ao clube, encabeçado pelo presidente que me apoiou em todas as fases da minha estadia. Por último, aos portuenses em geral e aos portistas em particular, aos primeiros, porque fizeram-me sentir como se estivesse em casa numa cidade estrangeira e aos segundos, porque são os adeptos que a equipa merece, um clube vencedor precisa de uma estrutura social crítica quando é necessário melhorar e ser reivindicativa quando estamos a ser prejudicados (contra tudo e contra todos). Demostraram ser um exemplo em tempos difíceis. OBRIGADO!"", exclamou.