Marcano dado como apto para o clássico

O calvário de Marcano acabou. Depois de muitos meses ausente dos trabalhos de grupo ou a treinar de forma condicionado, o central trabalhou esta sexta-feira sem qualquer limitação e está apto para ser chamado por Sérgio Conceição, assim o treinador o entenda.





De acordo com a informação divulgada pelo FC Porto, "Marcano já trabalhou com os colegas sem limitações, enquanto Mbaye voltou a treinar de forma condicionada". O espanhol, de 33 anos, lesionou-se num treino no final de maio de 2020, tendo depois sido operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.