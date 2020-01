Marcano e o golo diante do Varzim: «Trabalhámos este lance durante toda a semana no Olival»

Autor do golo que acabaria por valer o triunfo diante do Varzim e consequente apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal, Ivan Marcano enalteceu a importância da vitória alcançada pelos dragões,





"O objetivo era passar meias finais e ele foi conseguido e isso foi o dado mais importante deste jogo. Começámos bem, mas o Varzim chegou ao empate através de um livre direito. Depois seguiu-se um período em que não conseguimos impor nosso jogo e também parabéns ao Varzim por isso. O meu golo surgiu na sequência de um lance de bola parada que trabalhámos durante toda a semana no Olival e felizmente resultou", disse, à RTP3."Não há preferência pelo próximo adversário. Todos são bons, têm qualidade e temos é de nos focar no nosso trabalho."