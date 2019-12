Marcano e o jogo com o Chaves: «Estamos a jogar bem e acredito que vamos passar»

O FC Porto visita no domingo o Chaves em jogo da 3.ª e última jornada do Grupo D da Taça da Liga e as duas equipas vão lutar por uma vaga na final four da competição. Igualadas com 6 pontos, quem ganhar segue para a próxima fase, sendo que em caso de empate os dragões garantem o primeiro lugar do grupo.





Na antevisão do encontro, o defesa central Iván Marcano foi o porta-voz da confiança azul e branca para a viagem a Trás-os-Montes e deu conta da confiança do plantel portista para somar mais um triunfo."É um jogo decisivo porque os dois clubes ganharam os dois jogos da competição. Espero um FC Porto à imagem dos últimos jogos. Estamos a jogar bem e acredito que vamos passar à próxima fase", disse o jogador espanhol aos canais de comunicação do clube, que procura o primeiro título na Taça da Liga."Esperamos ganhar finalmente a Taça da Liga. Estivemos perto de o fazer em duas épocas, não o conseguimos e agora vamos atrás disso esta temporada", vincou Marcano, que desvaloriza a mudança de treinador na equipa flaviense e mantém o foco no plantel portista. "É uma situação que já enfrentámos várias vezes esta época. Nunca é agradável um treinador ser despedido. Houve coisas que mudaram, mas vamos preparar o jogo da mesma forma, temos de focar-nos é no nosso trabalho".Confrontado com as possíveis más condições do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, devido à forte chuva dos últimos dias, o defesa admite que "o estado do relvado é igual para as duas equipas". "Não nos podemos queixar disso", acrescentou.A poucos dias de terminar 2019, o central espanhol partilhou os desejos para o próximo ano:"Queremos um FC Porto sempre a ganhar. Desejo um bom Natal a todos os adeptos portistas e a todos os portugueses em geral".