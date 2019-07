Marcano e o regresso ao FC Porto: «Provavelmente, nunca devia ter sido saído»

Iván Marcano já falou como jogador do FC Porto . O defesa espanhol de 32 anos afirmou, esta quinta-feira, em declarações ao Porto Canal que "provavelmente nunca devia ter saído" do clube azul e branco."Sinto-me muito feliz por voltar a este estádio e por voltar a ver gente que conheço tão bem, com quem passei muitas coisas. Estou muito feliz por este regresso. Tinha muita vontade de regressar e o FC Porto também queria muito que eu regressasse. Foi 50/50, mas se calhar um pouco mais da minha parte. Regressar ao FC Porto era algo que eu pensava há já muito tempo. Este é um clube do qual provavelmente nunca devia ter saído. Finalmente estou aqui e agora só quero retribuir com muitos êxitos o esforço que foi feito por mim", afirmou."Espero poder ajudar a equipa a ser campeã outra vez. O mister queria que viesse, assim como toda a gente. Acredito que, com muito trabalho, posso ajudar. Já me conhecem e espero que voltemos a ser campeões"."Já falei com alguns deles. Afinal de contas, nunca perdemos o contacto. Vi a maioria dos jogos na época passada e os [jogadores] que não estiveram comigo conheço-os porque vi-os na televisão. É uma sorte conhecer bem o clube, os companheiros e o treinador de forma a poder integrar-me o mais rápido possível"."O número é apenas um detalhe. É um número com o qual sempre me senti seguro e confiante. Espero que tenha o mesmo sucesso que teve na última ano em que o usei [durante a época 2017/18, na qual o FC Porto acabou por ser campeão nacional]"."Quando não tens redes sociais, perdes a oportunidade de dizeres o que queres ou que pensas. No que me diz respeito, gostaria apenas de dizer-lhes que me sinto muito feliz por estar aqui e que é possível que me tenha equivocado ao deixar o FC Porto".