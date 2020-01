Marcano: «É um momento duro para todos»

Iván Marcano admitiu que perder a final da Allianz Cup nos descontos, diante do Sp. Braga, custou muito ao FC Porto.

"Fizemos por merecer, mas não conseguimos. Não foi possível. É um momento duro para todos. Temos de levantar a cabeça e olhar para os próximos jogo. Não quero falar se foi justo ou não foi justo. Tenho de dar os parabéns ao Sp. Braga porque venceu. Para um clube como o FC Porto que quer sempre ganhar, quando se perde ficamos tristes. Foco tem de estar já no Gil Vicente", começou por dizer.

"É um momento complicado do ponto vista emocional, com um golo ao minuto 96 na sequência de um lançamento. É duro, difícil, mas temos de ser homens, levantar a cabeça e fazer melhor no próximo jogo. Sp. Braga entrou melhor, mas equilibrámos e criámos três ocasiões claras para fazer golo, só que não marcámos. Após o descanso foi um desenrolar de total equilíbrio e acabou por cair para o Sp. Braga", concluiu o central.