Marcano é única baixa de Sérgio Conceição nas vésperas do jogo com o Belenenses SAD

O plantel do FC Porto realizou, na manhã desta sexta-feira, no centro de treinos do Olival, o penúltimo treino antes do encontro frente ao Belenenses SAD, relativo à 30ª jornada da Liga NOS, agendado para o próximo domingo (21h30) no Estádio do Dragão.





Sérgio Conceição continua sem poder contar com Iván Marcano, que prossegue tratamento à lesão no joelho direito.Este sábado, há novo treino a partir das 11 horas, novamente no Olival. Às 12h30, Sérgio Conceição faz a antevisão da partida.