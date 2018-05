Marcano já mostra as cores da Roma

Ivan Marcano vai mesmo deixar o FC Porto no final da presente temporada. Em fim de contrato com os dragões, o defesa espanhol não chegou a acordo para a renovação contratual e deverá agora seguir carreira no futebol italiano. Marcano chegou esta quarta-feira ao final da tarde a Roma, onde na quinta-feira irá efetuar exames médicos antes de assinar vínculo com os giallorossi.

Autor: Fábio Lima