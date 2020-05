Marcano ficará afastado por lesão por um período "nunca inferior a três meses"

O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, que Iván Marcano, defesa-central que lesionou-se na passada quinta-feira, irá permanecer afastado dos relvados por um período "nunca inferior a três meses".

De acordo com as previsões do clube, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o defesa-central irá, não só, falhar o que resta da presente temporada - que regressa no próximo dia 3 de junho -, como irá estar ausente do arranque da próxima época.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem comunicar, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, que o seu jogador profissional de futebol, Iván Marcano, foi operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A intervenção cirúrgica, realizada pelo Professor José Carlos Noronha na Ordem de São Francisco, no Porto, decorreu sem intercorrências, seguindo-se agora o plano de reabilitação adequado a este tipo de lesões.

O período expectável para o afastamento da competição não será nunca inferior a três meses", pode ler-se.