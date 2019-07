Ivan Marcano já está no Porto para assinar pelo FC Porto. O central espanhol aterrou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, esta quinta-feira, a poucos minutos das 8 horas, saindo com o staff do FC Porto por volta das 8h30.Durante o dia de hoje, o defesa e os dragões deverão avançar com os trâmites normais para a conclusão da transferência, algo que coloca a oficialização da mesma presa por uma questão de horas.Depois de ter saído dos azuis e brancos a custo zero no final da temporada passada para rumar à Roma, Marcano está agora muito perto de ver confirmado o regresso ao Dragão, casa à qual esteve ligado entre 2014/15 e 2017/18.