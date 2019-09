Marcano recebe prémio MVP do FC Porto: «Um prémio de toda a equipa»

Iván Marcano foi eleito pelo FC Porto como o MVP do jogo frente ao Portimonense e esta segunda-feira recebeu essa distinção do clube, aquando do regresso aos trabalhos.





Autor do golo que deu a vitória aos azuis e brancos no último lance do encontro, o defesa-central não quis, ainda assim, chamar a si todos os méritos, preferindo dividir o galardão com o coletivo e com o 'Mar Azul'."É uma honra receber este prémio, que não é só meu, mas de toda a equipa e dos adeptos que acreditaram connosco até ao fim", referiu, aos meios oficiais do clube.