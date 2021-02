Marcano vai ganhar ritmo na equipa B do FC Porto

Passaram nove meses e seis dias, num total de 282 assinalados no calendário, desde que Iván Marcano sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ontem foi o dia do regresso em pleno do central, de 33 anos, libertado de qualquer condicionalismo no seu trabalho de campo pelo departamento médico azul e branco. Agora é tempo de readquirir ritmo competitivo e Marcano começará por fazê-lo ao serviço da equipa B.

O espanhol integra os convocados de António Folha para o embate desta tarde com o Vilafranquense, referente à 22ª jornada da 2ª Liga, que se realiza em Rio Maior. Uma solução que não só dará a oportunidade a Marcano de começar a ganhar rodagem para a equipa principal como, num segundo plano de interesse, oferece ao técnico da equipa B uma opção de grande experiência para o centro da sua defesa, isto numa altura em que a equipa luta por sair dos lugares de despromoção do seu campeonato.

Com quatro centrais há muito disponíveis no seu plantel, Sérgio Conceição não necessitará de apressar o regresso de Marcano. Ainda assim, é provável que o espanhol venha a ter a oportunidade de se estrear esta temporada durante as próximas semanas, isto porque está devidamente inscrito na Liga Portugal. Mesmo não sendo expectável de antemão, fora de hipóteses está a sua participação na 2ª mão dos oitavos-de-final da Champions, contra a Juventus, uma vez que o jogador não está inscrito.