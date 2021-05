Marcano volta a jogar pela equipa principal do FC Porto um ano e dois meses depois

Iván Marcano está de regresso aos relvados do principal escalão português de futebol e mais concretamente à equipa principal do FC Porto mais de um ano e dois meses depois. O experiente defesa-central espanhol foi lançado por Sérgio Conceição aos 82 minutos do encontro diante do Rio Ave, algo que não acontecia desde 7 de março de 2020, altura em que se lesionou com gravidade num joelho.